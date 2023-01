Con este emotivo video Carolina Cruz celebró su cumpleaños 38 en redes sociales

La presentadora y modelo publicó un videoclip para celebrar sus 38 años de vida.

En inspirador trabajo audiovisual está conformado por imágenes de su familia, el actor Lincoln Palomeque y su hijo Matías y acompañado de una sentida melodía llamada 'So Far Away' de la intérprete Mary Lambert pero en esta ocasión voz de Ed Sheeran.

"Hoy solo puedo decir gracias Dios por un año más de vida, por dejarme respirar, sentir, amar, entender, analizar y sacar lo mejor de cada situación, gracias porque me has enseñado a ser paciente, tolerante y esperar en tu tiempo. A mis 38 me siento realizada, plena y feliz, aquí en un minuto resumo mi mejor regalo, mi regalo de la vida, mi familia", fue el mensaje que acompañó el emotivo video.

En menos de 24 horas, el clip ya ha superado las 500 mil reproducciones en la cuenta oficial de Instagram de Carolina Cruz.

Adicionalmente, la caleña publicó un álbum de fotografías con amigos que la acompañaron en este día tan especial.

