¿Cómo acabó Cara Delevingne aullando desnuda en un bosque?

Con tal de dotar de realismo y credibilidad a sus personajes, la modelo reconvertida en actriz Cara Delevingne está dispuesta a hacer casi cualquier cosa, incluyendo recorrer un bosque desnuda en plena noche para conectar con su lado más salvaje antes de meterse en la piel de la hechicera Encantadora en su nueva película: 'Escuadrón Suicida'.

"No sé por qué, pero cuando estaba interpretando mi escena en la audición se apoderó de mí una rabia que no había sentido en años. ¡Y conseguí el papel! El guion ni siquiera estaba terminado, pero el director, David Ayer, me aconsejó que intentara buscar un bosque lo bastante apartado y que, en una noche de luna llena, me desnudara y caminara entre los árboles con los pies en el barro. Y lo hice. No había luna llena, pero sí me puse a aullar como un lobo. Habría resultado muy gracioso que alguien me hubiese visto", revela la polémica joven a la revista W.

El proceso al que se sometió Cara para preparar este último papel cinematográfico fue muy peculiar. En un principio, la joven ni siquiera conocía los detalles del proyecto, ya que al director solo le preocupaba que consiguiera adoptar una conducta lo suficientemente perturbada como para meterse en la piel del personaje.

"A David le conocí en un hotel de Londres en una noche de tormenta. No me contó nada sobre la película. En su lugar empezó a enseñarme fotos de mujeres malvadas, pero maravillosas y poderosas al mismo tiempo. Me habló de adicciones y enfermedades mentales, que son temas que me resultan muy, muy interesantes", añade.