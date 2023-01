Cinco razones para no perderse el concierto de Bruno Mars en Colombia

Para todos los amantes de la música pop, funk y disco se acerca el momento de ver a Bruno Mars el próximo 5 de diciembre en el estadio El Campín de Bogotá. Por eso, debes tener claro las cinco razones para no perdérselo. ¡Conócelas!

1. Es la primera vez que 'El niño de oro' estará en Colombia cantando todos sus éxitos como '24K Magic', 'That's What I Like', 'Uptown Funk', 'Just the Way You Are', 'Treasure' y más reciente éxito 'Versace on the floor'.

2. En sus giras anteriores sus shows fueron impecables y nombrados como los espectáculos del año gracias a sus coreografías, fuegos artificiales, bailarines y sus tributos y ritmos de la década de los 80 y 90 donde él y su banda nunca dejan de moverse.

3. ¿Te imaginas ver a tu artista favorito tocando en vivo los instrumentos? Bruno Mars es capaz de tocar una gran variedad de instrumentos durante el concierto. Además, su aspecto retro y fashionista a la vez impacta de principio a fin.

4. 'The 24K Magic World Tour' es la gira más ambiciosa y grande de su carrera con la que ha dejado a sus fans orgullosos de uno de los más importantes representantes del pop contemporáneo ya que su talento no tiene límites: compone, canta y baila y produce para otros artistas como Adele.

5. Es uno de los mejores expositores de la música pop en la actualidad. Con su canción '24K Magic' posee influencias del funk. destacando su estilo retro de los años 90.

