Cinco destinos gastronómicos poco conocidos que debes conocer

Booking.com ha creado una lista de los mejores destinos para foodies, con propuestas innovadoras y mucho menos populares, gracias a las recomendaciones de sus millones de viajeros globales.

El 82% de los viajeros colombianos eligen su destino por la oferta gastronómica.

Conéctate con la herencia Africana en el Pacifico Colombiano, Colombia

La región pacifica de Colombia es un océano de riquezas y un mundo de naturaleza. Ver ballenas nadar con sus ballenatos, sumergirse en la profundidad de las aguas y ver cardúmenes de peces de gran tamaño, tortugas marinas y una cantidad innumerable de corales es posible en esta región del occidente colombiano, en donde las playas de arena oscura son el escenario ideal para personas que quieren descansar, desconectarse y contagiarse de la sabrosura de esta tierra. Además de su inmensa riqueza natural, es un destino ideal para los amantes de la gastronomía de mar, por eso si estas en esta región, no olvides probar los aborrajados de pescado para deleitar tu paladar.

Relájate con una copa de vino en mano en Szekszárd, Hungría

Olvídate del Valle de Napa: los viajeros de Booking.com recomiendan la ciudad de Szekszárd como uno de los mejores sitios para catar vinos. Esta ciudad, capital del condado de Tolna, es también una región vinícola que cuenta con las zonas de producción de vino tinto más antiguas de Hungría, con varios siglos de historia. Szekszárd es muy famosa por sus tintos con cuerpo y un ligero toque picante, y ha producido varios vinos de una excelente calidad que han recibido galardones tanto nacionales como internacionales.

Di “chinchín” con tu cerveza en Qingdao, China

Qingdao es una ciudad portuaria llena de rascacielos, parques y playas, y entre todo esto encontrarás la cervecera Tsingtao Brewery Co., Ltd, la segunda más grande de China y fundada en 1903 por alemanes. El Museo de la Cerveza Tsingtao es un homenaje a dicha fábrica. Ambos lugares de interés están situados en la Calle de la Cerveza (¡cómo no!). El Festival Internacional de la Cerveza de Qingdao es uno de los eventos importantes que se celebran en la ciudad durante el mes de agosto, y no tiene nada que envidiar al Oktoberfest alemán, tanto en tamaño como en frivolidad. Prepárate para darle un buen sorbo a tu copa cada vez que oigas “¡gan bei!”, el equivalente a “¡salud!” en chino.

Márcate un high tea en Bath, Reino Unido

La tradición inglesa del té de la tarde está tan vigente hoy como en la época georgiana, y Bath ha recibido multitud de recomendaciones de los viajeros de Booking.com como uno de los mejores lugares para disfrutar de esta tradición. No hay mejor sitio que The Pump Room para el high tea, el centro social de la ciudad de Bath durante más de dos siglos, que incluso aparece en varias novelas de Jane Austen. Dale un gustazo a tu paladar con los típicos bocadillos, scones con nata y mermelada y otros pasteles, una costumbre que tiene su origen en la década de los 40 del siglo XIX, y un tentempié para mantener el hambre a raya hasta la hora de cenar.

Ríndete al dulce este verano en Mi?dzyzdroje, Polonia

Mi?dzyzdroje es un animado pueblo costero del noroeste de Polonia, situado en la isla de Wolin, en el Báltico, y lleno de turistas durante el verano. Los gofres se convirtieron en uno de los caprichos de moda a partir del siglo XIV en Polonia, y en Mi?dzyzdroje encontrarás puestos con todo tipo de variedades de este dulce en cada esquina. Según el estudio de Booking.com, más de 6 de cada 10 viajeros (61%) eligen un destino por su excelente oferta gastronómica, así que no es nada sorprendente que Mi?dzyzdroje sea tan popular entre los turistas por sus deliciosos gofres.

Esta investigación se llevó a cabo de forma independiente con la participación de una muestra de personas mayores de edad que hubiesen viajado en los últimos 12 meses o tuvieran pensado hacerlo en los próximos 12 meses. En total, 20.500 personas participaron en la encuesta (más de 1.000 participantes de Australia, Alemania, Francia, España, Italia, China, Brasil, India, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Indonesia y Colombia, y más de 500 de Japón, Nueva Zelanda, Tailandia, Argentina, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Hong Kong, Croacia, Taiwán, México, Países Bajos, Suecia, Singapur e Israel). Los participantes completaron una encuesta online en marzo de 2018.

