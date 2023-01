Chris Brown fuera de control le apuntó a Baylee Curran en la cabeza con una pistola

Baylee Curran, es la joven que acusa a Chris Brown de haberle apuntado con una pistola este lunes en la mansión que el cantante posee en Los Ángeles, asegura que en el momento del incidente llegó a temer por su vida porque el intérprete parecía estar completamente fuera de sí mientras le apuntaba con el arma a la cara y le gritaba improperios.

La modelo, que ya había acudido anteriormente a casa del cantante, estaba admirando un collar de diamantes que un hombre, supuestamente un amigo de Chris, estaba exhibiendo en la cocina de la vivienda cuando uno de los amigos del intérprete entró en la habitación y comenzó a gritarle sin motivo aparente.

Publicidad

"Estaba admirando una pieza de joyería, un collar con una cruz de diamantes. No lo cogí, no lo toqué, ni siquiera intenté sostenerlo ni nada por el estilo. Uno de sus amigos entró y me advirtió que no tocase las joyas, y entonces empezó a insultarme. En ese momento fue cuando llegó Chris con un pistola y empezó a decir: 'Largo de aquí de una p*ta vez. ¿No lo he dejado suficientemente claro?'. Me amenazó con la pistola como si fuese a dispararme si no hacía lo que decía", recuerda la modelo en una entrevista al portal E! News.

Tras el incidente, Baylee fue escoltada fuera de la casa por dos hombres, sin darse cuenta de que se había olvidado los zapatos y el móvil, que le habían retenido al principio de su visita. Uno de los amigos del rapero se encargó de regresar dentro para recuperarlos y devolvérselos, aunque intentó convencerla de que firmara un acuerdo de confidencialidad antes de acceder a entregarle su teléfono, a lo que la modelo se negó en rotundo para acto seguido quitarle el móvil de las manos y salir corriendo hacia la entrada de la mansión. Fue entonces cuando los vecinos de la estrella de la música, alertados por el escándalo, decidieron avisar a la policía.

Según la versión de los hechos de la modelo, varios miembros del séquito del cantante la persiguieron tras su huida, pero consiguió despistarles escondiéndose debajo de un camión.

"Me escondí debajo de un camión porque vi un todoterreno saliendo de la casa y dirigiéndose hacia donde yo estaba. Una vez llegaron a la altura del camión y no me vieron, se dieron la vuelta y volvieron a entrar en la casa", explica.

Publicidad

La policía acudió a la mansión de Chris tras recibir una llamada de sus vecinos y otra de Baylee. Sin embargo, el rapero se negó a permitirles acceder a la propiedad, por lo que los agentes tuvieron que esperar más de diez horas en la entrada hasta conseguir una orden de registro, tiempo durante el cual el intérprete se dedicó a publicar una serie de vídeos, ya eliminados en su cuenta de Instagram proclamando su inocencia. Finalmente, Chris salió de la vivienda y fue trasladado a comisaría bajo custodia policial como sospechoso de un cargo de asalto con arma de fuego.

Mark Geragos, el abogado del cantante, ha agradecido todos los mensajes de apoyo que su cliente ha recibido en las últimas horas a través de un mensaje publicado en su perfil de Twitter, que también ha sido colgado en la cuenta oficial del rapero en Instagram.

Publicidad

"Gracias a todos por el apoyo y los mensajes. Chris está fuera y está bien. Las acusaciones contra él son falsas y lo demostraremos", afirma el jurista.