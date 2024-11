Cher confesó que pensó en quitarse la vida debido a su matrimonio de más de 10 años

Cher confesó en sus memorias ‘Cher: The Memoir Part 1’, publicadas este 19 de noviembre, que durante su matrimonio con Sonny Bono llegó a considerar tirarse de un balcón debido a que se sentía "atrapada" en la relación.

La cantante relató que en ese momento se sentía abrumada por la soledad y la presión emocional, recordó cómo en varios momentos de desesperación vio lo fácil que sería dar un paso al vacío y desaparecer de todo. "Durante unos minutos de locura no pude imaginar otra opción. Lo hice cinco o seis veces", escribió Cher, según la revista People.

Esto sucedió cuando tenía 26 años y se encontraba en un hotel en Las Vegas, un lugar que, en ese momento, para ella se convirtió en un escenario de angustia. Cher compartió que lo que la detuvo de tomar una decisión tan drástica fue pensar en su hijo Chaz, su madre y hermana, así como en el impacto que su acto podría tener sobre sus seguidores, quienes podrían interpretar su tragedia como una "solución viable".

Además, en su libro recordó su matrimonio con Bono, a quien había conocido cuando ella tenía 16 años y él 27. Aunque se casaron legalmente en 1969, su relación ya estaba marcada por tensiones, pues, a pesar de que ambos alcanzaron la fama mundial con la exitosa canción ‘I Got You Babe’ y el popular programa de variedades The Sonny & Cher Comedy Hour, Cher empezó a sentirse cada vez más atrapada en un "matrimonio sin amor" debido al comportamiento controlador de Bono.

Fue en medio de este dolor emocional que la artista tuvo una revelación crucial: "no tengo que saltar, simplemente puedo dejarle", escribió en sus memorias, señalando cómo finalmente entendió que la solución a su sufrimiento no era la muerte, sino salir de esa relación.

Tras esa realización, la pareja se separó en 1972, y el divorcio se formalizó en 1975. Cher anunció en julio que sus memorias se publicarían en dos partes, y que la primera de ellas se centraría en sus comienzos, su relación con Bono, y las complejidades de su vida personal y profesional que los llevaron a ambos a la fama mundial. EFE