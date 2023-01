Céline Dion reaparece en la gala de los Billboard luego de la muerte de su esposo

La noche del domingo fue especialmente emotiva para Céline Dion por dos motivos. En primer lugar, porque ofreció su primera actuación televisada desde la muerte de su marido René Angélil el pasado mes de enero en el marco de la ceremonia de los premios Billboard; y en segundo, porque estaba previsto que recibiera el galardón Icono que, para su sorpresa, le entregó su hijo mayor, René-Charles (15). La cantante fue incapaz de contener las lágrimas al ver aparecer a su hijo en el escenario, a quien no soltó la mano en ningún momento mientras ofrecía su discurso de agradecimiento.

"Lo siento, siento mucho haberme puesto a llorar. Lo único que quiero es permanecer fuerte por mi familia y mis hijos. No quería echarme a llorar delante de todos ustedes. Muchísimas gracias, esto es un honor tremendo. La música ha sido mi gran pasión desde que tengo uso de razón. René sigue cuidándome ahora desde ahí arriba", aseguró la intérprete -madre también de los gemelos Nelson y Eddy (5)- al público congregado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Publicidad

Durante la entrega de premios, Céline versionó uno de los temas preferidos de su difunto marido, 'The Show Must Go On' de Queen. Una vez concluida su actuación, la estrella de la música quiso disculparse una vez más entre bambalinas por su emotiva reacción al encontrarse cara a cara con su hijo de manera tan inesperada.

"Intentar cantar esa canción sin perder la compostura ya era un reto considerable. Y cuando me di la vuelta y vi ahí a mi hijo... Como madre, lo único que he querido conseguir durante este proceso ha sido mantenerme fuerte. Estaba convencida de que iba a conseguir pasar toda esta noche sin derramar una lágrima e irradiando fortaleza, pero el amor me ganó la partida. Me desmoroné. Pero me siento muy agradecida por este premio y muy orgullosa de la familia que tengo", confesó la intérprete a 'Entertainment Tonight'.

Por: Bang Showbiz