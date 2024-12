Catherine Siachoque se defendió de actriz que habló de su intimidad con Miguel Varoni

Catherine Siachoque y Miguel Varoni conforman una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento, pues están juntos desde 1999 mientras grababan una novela, y gozan de una relación que resulta ser envidiable para muchos.

A pesar de que ambos suelen ser reservados con sus vidas privadas, utilizan sus redes sociales para compartir fotografías que sus viajes, su rutina diaria o momentos especiales que comparten, y que por supuesto, emocionan a sus seguidores.

Actualmente, la bogotana hace parte de ‘Secretos de villanas’ de Canela.tv, un reality de televisión en el que está con otras cinco actrices que destacaron en sus carreras actorales por haber interpretado papeles de antagonistas. En esta tercera temporada comparte con Laura Zapata, Sabine Moussier, Aylin Mujica, Cinthya Klitbo y Gabriela Spanic.

Catherine Siachoque se defendió de acusaciones sobre su intimidad

Siachoque, de 52 años, llamó la atención en las últimas horas porque en uno de los capítulos de la producción su relación con Miguel Varoni fue tema central y ella tuvo que defenderse de las palabras de sus colegas.

De acuerdo con lo que mostraron del a producción, Aylín Mujica se reunió con Laura Zapata y Gaby Spanic para contarles presuntas intimidades de la pareja. “Ella está casada con Miguel Varoni. Él es guapísimo… Y, de hecho, hay muchos rumores de que sí hacen tríos”.

Sus revelaciones causaron gran sorpresa entre las demás actrices y luego en la cena el tema salió a flote porque Zapata quiso confirmar esta información.“Se comentó que tú practicabas con tu marido tríos, duetos y cuartetos”, apuntó la actriz.

Este detalle no le agradó a Catherine Siachoque, quien arremetió contra Aylin y la instó a dejar de replicar rumores, en especial, sobre su vida íntima y privada: “Aylín a mí no me parece chévere porque si uno se pone a divulgar todas las cosas que uno oye… Yo nunca he llevado un rumor tuyo a ningún lado y yo he oído de rumores tuyos en los pasillos”.