¿Casi se queda mudo? Reykon habla sobre las pruebas más duras que le ha puesto la vida

A Reykon siempre le había gustado la música y, como dice él, le hacía por los laditos, mientras trabajaba cargando cajas en La Mayorista de Medellín, ayudando en alguna fe­rretería, o de barbero. Mejor dicho, en lo que le saliera. "Por esa época íbamos a grabar en el estudio de Golpe a Golpe. También iba Balvin y nos llamábamos la Universidad de la Calle, porque ahí era que nos la guerreábamos, en la calle", dice Reykon. Pero un auto frenó los sue­ños.

“Mi mamá se dedicaba a hacer uñas, mi papá era chofer y quería­mos que mi hermanita estudiara, pero un día hubo un choque al frente de la casa y uno de esos ca­rros se montó sobre mi mamá”.

Luego su madre se recuperó, pero la vida aún le tenía a Reykon otra dura prueba. Le descubrieron unos nódulos en la garganta que lo obligaron a ir al quirófano, en plena gira de conciertos. "Hubiera podido doblar, pero no me parecía honesto, así que cancelé y entré a cirugía". Pese a sus cuidados, algo salió mal y tras dos meses de la operación, la voz no regresó.

“Fue un año fuera de la escena musical. Pero volví al estudio, a grabar y con un re­gistro más amplio, y ahora ten­go muchas canciones. Las dos primeras que van a salir son con Maluma y Pedro Capó”, agregó el artista de género urbano.

¿Cómo se recuperó?, ¿Cómo es su relación con su hija de ocho años? No te pierdas todos los detalles de la entrevista completa con Reykon en la última edición de la Revista Vea.

