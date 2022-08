¡Casi arruina la propuesta! Hombre sufrió un calambre mientras le pedía matrimonio a su novia

A través de Internet se han conocido creativas y particulares propuestas de matrimonio que causan ternura en redes sociales; sin embargo, en esta oportunidad la reacción de los internautas fue de preocupación y risas. Esta es la historia de Cristian Moratie, un deportista que luego de presentar una exigente prueba decidió pedirle la mano a su novia.

Luego de que el joven nadara casi 4 kilómetros, sumara 180 en ciclismo y recorriera 42 en la competencia de atletismo, decidió aprovechar el momento en que todos los amantes de la competencia estaban reunidos para ponerse de rodillas y hacerle una importante pregunta a su pareja sentimental que determinaría el futuro de la relación.

Mira también: Dakota Cooke, la mujer viral que se dejó crecer la barba, explicó por qué tomó esta decisión

Publicidad

Sin embargo, el momento se vio interrumpido un instante, pues Moratie presentó un fuerte calambre. Pese a que se vio que fue bastante doloroso, el joven no permitió que este accidente dañara el encuentro. Su equipo de trabajo se apresuró a auxiliarlo para que la historia tuviera un final feliz, de manera que le sostuvieron el micrófono y le hicieron masajes en la pierna lesionada hasta que lograra recuperarse.

Te puede interesar: Hombre les celebró el baby shower a sus dos esposas en la misma fecha y se volvió viral

La novia, por su parte, dividió opiniones en las plataformas digitales, pues durante el incidente no se mostró interesada en ayudarlo, sino que permaneció a la expectativa para responder finalmente con un "sí, acepto".