Carolina Cruz y Lincoln Palomeque revelan detalles inéditos de su nueva etapa como padres

Desde que Carolina Cruz supo de la llegada de su hijo Matías, las bendiciones no se han hecho esperar; los proyectos de la modelo, presentadora y empresaria aumentaron y debutó como escritora de su autobiografía. "Quedé embarazada en agosto y el libro lo empecé a escribir el mismo mes, entonces Matías es protagonista de todo esto, ha estado en el proceso de escribirlo y de lanzarlo", cuenta.

La idea de contar su historia, la inquietaba desde hace tiempo, pero hasta ahora 'Mi mundo, mis huellas', como se titula el libro, se hizo realidad. "Quería estar en la feria del libro, hacer una gira por varias ciudades, pero ahora es imposible; seguramente, haré una gira para firmar autógrafos, pero por ahora estaré sólo en Bogotá".

Publicidad

Ser mamá parece ser un motivo más para que Carolina pueda ayudar a personas de bajos recursos. Ella es, desde hace cerca de dos años, embajadora de buena voluntad de UNICEF Colombia. Creó junto a ellos el shower de Matías. "Esta idea surge porque yo había visto que Shakira lo hizo y me pareció divino. Por eso pensé que 'el día que yo esté embarazada, me voy a copiar de la idea, porque me parece maravillosa'. Cuando empecé a hacer trabajo de campo con UNICEF, me di cuenta de lo que pasa con los niños, lo abandonados y vulnerables que están en nuestro país".

Desde que Lincoln Palomeque, actor y pareja de Carolina, supo que sería papá, se despertaron en él nuevos sentimientos. "Afortunadamente, uno tiene cómo darle las cosas que uno quiere a su hijo. En estos momentos estamos agradecidos con tanto cariño y energía bonita que nos ha mandado; por eso, qué mejor que poder ayudar, con el shower de Matías, a los niños que no tienen recursos. Es un ejemplo para que todos tratemos, en algún momento, de ayudar a la gente que lo necesita".

Sus expectativas, respecto a Matías, son claras: "Lo imagino igual o parecido a mí, como cuando era pequeño. Mi mamá me cuenta que la paraban en la calle para pedirle fotos conmigo, ahora no me parezco en nada a lo que era, parece que yo era un bebé impresionante, y me imagino que puede ser algo parecido a las fotos que he visto de mí, aunque a medida que estamos tan cerca de que nazca, no es fácil poder verlo, se está escondiendo, es difícil saber si por ejemplo, tiene la naricita como la mía, vamos a ver".

Para Lincoln lo primordial es que tenga todos los principios y valores de sus papás."Si bien, no somos personas perfectas, tenemos muchas cosas claras, en cuanto al comportamiento de un buen ser humano, y quiero que Dios nos ilumine y nos de la bendición para saber inculcarle lo que creemos que está bien".

Publicidad

Lee la entrevista completa en la edición impresa de la Revista Vea.

Mira también:

Publicidad

Mira la primera imagen de Matías, el hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque publican segunda foto de su hijo Matías.

Publicidad