Carballo estuvo en medio de un fuerte accidente de tránsito: “tengo miedo de que sea grave”

Carballo fue uno de los participantes más recordados de su paso por el Desafío 2022, dentro de la competencia estuvo implicado en varias controversias y al salir ha seguido opinando sobre otras versiones del reality de los colombianos.

Actualmente en sus redes sociales cuenta con más de 168 mil seguidores pendientes de su vida, ya que el hombre comparte rutinas de ejercicio, recetas, videos con audios virales y, en ocasiones, contenido con excompañeros de la producción.

Carballo, del Desafío, estuvo en un accidente de tránsito

Por medio de su plataforma de Instagram, el exdesafiante compartió un video en el que aparece con un casco de motocicleta, en el suelo y en el que se puede escuchar que dice “muchachos me acabo de accidentar en una moto, me raspé”.

Algunas horas después publicó una instantánea en la que tiene un raspón en la rodilla y parte de su pierna, sin embargo, no se le ve ninguna herida abierta o complicada de manera superficial. El deportista mencionó que su extremidad había golpeado con una señal de tránsito.

Sobre el tema escribió: “Gracias a Dios estoy bien, no pasó a más de una fisura en la mano y estoy esperando respuesta a la pierna que fue la que se golpeó. Me duele demasiado y tengo raspones”. Al parecer iba en un servicio de transporte y el conductor que lo estaba trasladando está en condiciones de mayor complejidad que las de él.

“El chico se encuentra en peor estado porque se lesionó la caja torácica. Qué feo es sentir ese momento donde ves que la vida pasa en microsegundos. Me duele demasiado la pierna, tengo miedo de que pueda ser más grave”, finalizó el texto.

Carballo tuvo un accidente de tránsito. Foto: Instagram @carballojor

El exdesafiante apareció a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de 160 mil seguidores, para postear la captura de pantalla de la última conversación que tuvo con su colega por medio de la misma red social. Según se puede leer, ella le confesó que no se encontraba muy bien de salud; sin embargo, el joven no llegó a imaginarse que esta sería su despedida en vida.

"Tan solo hace unas horas algo me decía que no estabas bien y pregunté por ti... Horas después te me vas así. Prometí que te iría a ver hoy, pero no pensé que sería de esta manera. Se me parte el alma al pensar que te fuiste creyendo que no importabas para nadie, pero sabes que siempre te escuché y estuve ahí. Te voy a extrañar tanto. La gente nunca mereció tu corazón tan grande", fue parte del mensaje que escribió en las historias.

Maryan Gómez, del Desafío, le confesó a Carballo que estaba enferma. Foto: Instagram @carballojor

Posteriormente, compartió un video en el que la sorprendía en la calle con un ramo de flores y ella le agradecía el noble gesto, demostrando de esta forma que su amistad fue uno de los regalos más grandes que le dejó el formato de Caracol Televisión.