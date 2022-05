En la casa Beta todo fue felicidad después de ganar en el Desafío de Sentencia y Servicios, por lo que estos participantes decidieron hacer una pequeña celebración.

Al terminar, antes de irse a dormir, tuvieron un momento de sinceridad en el que Moisés, en medio de risas, quiso cuestionarle algo a Carballo,"yo tengo una pregunta referente a Criollo, yo no sé qué pase ahí, pero ¿a usted le parece atractivo?"

Tras una carcajada de quienes estaban presentes, el participante de Tolima Grande no dudó en responderle: "¿qué pregunta es esa? ... No, me parece más bonito Ossa."

En este espacio en el que todos se estaban divirtiendo, también le cuestionaron por quién consideraba que era el más atractivo de la competencia, sin dudar en molestarlo con el Padre Torvic.

“Que Dios me perdone... agua bendita", dijo en medio de risas, ya que consideró ese chiste como inapropiado. Con respecto a Ossa, confesó que cree que tiene un lindo rostro y una buena actitud, lo cual reforzaron sus compañeros, quienes aseguraron que además compite muy bien.

Sin dejar a Criollo de lado, destacó que le gustan sus pectorales, pero que tiene una actitud muy seria, además creee que este competidor se sentía opacado en el grupo de Beta porque, según él, tiene el ego elevado.

