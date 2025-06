Capítulo Me Raya La Cabeza: Tatiana Franko asegura haber escuchado a Dios antes de crear Vos Podés

Tatiana Franco es la más reciente invitada al programa de Caracol Televisión Me Raya La Cabeza. Allí se pronuncia no solo sobre el significado que tiene su podcast Vos Podés en su vida, sino también lo importante que es para ella escuchar a las demás personas, aunque no siempre sienta que hacen lo mismo con ella. Inicialmente, la presentadora explica que este proyecto nace como un deseo de ser la protagonista, pues había tenido la oportunidad de participar en programas en la pantalla chica; no obstante, no tenía un rol destacado en los formatos.

"Creo que recibí la frase que me transformó la vida y fue esa 'Vos podés'. Yo digo que fue la voz de Dios, es que no había nadie más. Estaba yo sola y la escuché, fue un sonido, una voz audible y esto es algo espiritual realmente, llegó a mi corazón, resonó conmigo, movió fibras. En ese momento claramente no entendía la razón de la frase, ni para qué ni por qué estaba escuchándola, pero haló muy hondo en mi corazón", menciona.

Franko también indica a La Celosa, un personaje que creó hace años y le dio visibilidad en el mundo del entretenimiento. A pesar de que al principio lo vio como un espacio seguro para exponer su sentido del humor, con el tiempo se percató de que este papel estaba permeando en su vida personal hasta el punto de que opacaba su trabajo como periodista, por lo que decidió reorganizar su presencia digital y descubrió que esta fórmula era mucho más efectiva en Internet.

Respecto al momento más complejo de su vida, Tatiana recuerda que tuvo que viajar hasta Cali para encontrarse con su "centro". Se trata de los miembros de su hogar, quienes le recordaron su esencia y le ayudaron a hallar de nuevo el camino que estaba buscando y que sin querer había perdido al experimentar situaciones complejas como su salida de televisión, el desempleo, problemas económicos y una ruptura amorosa.

Ante ello y luego de tocar fondo, no halló otra alternativa diferente a buscar las herramientas necesarias para salir a flote con un trabajo con el que ella se sintiera identificada y al mismo tiempo le diera la posibilidad a más personas de contar sus historias.

