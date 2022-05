Camila Cabello se presentará antes de la final entre Liverpool y Real Madrid

La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello actuará en directo en la ceremonia de apertura de la final de la UEFA Champions League 2022, en el Stade de France en Saint-Denis, el sábado 28 de mayo.

Ya en su sexto año, la Ceremonia de Apertura de la final de la Liga de Campeones fusiona los mundos de la música, el entretenimiento y el deporte para ofrecer un espectáculo mundial de gran energía, informa la UEFA en un comunicado.

La Ceremonia de Apertura de 2022 será un impresionante despliegue de trajes, bailarines y músicos coreografiados para ofrecer un espectáculo de alta energía a los aficionados en el estadio y en casa.

"¡Estoy muy emocionada de subir al escenario en la final de la UEFA Champions League en París este mes! Tengo la intención de ofrecer un espectáculo realmente especial que reúna el espíritu de mi herencia latina y un sentimiento de unión para los aficionados al deporte y a la música de todo el mundo".

En este escenario ya se han presentado en el pasado artistas como Alicia Keys, Dua Lipa o los Black Eyed Peas. Cabello aseguró ante la revista People: "No soy tan fan del fútbol como la mayor parte de la gente que va a verlo, pero sí me gusta, es el que más me gusta ver".

Se espera que cante sus temas más famosos como 'Bam Bam' (en el que ha colaborado con Ed Sheeran ,'Don't Go Yet', y 'Havana', qué la hizo saltar a la fama después de separarse de la agrupación Fifth Harmony.

La final de este año se emitirá en más de 200 países y territorios de todo el mundo. Cabello saltará al terreno de juego poco más de diez minutos antes de que comience el partido más importante del fútbol europeo de clubes de esta temporada. -EFE