Bob Dylan piensa aceptar su premio Nobel en diciembre

Bob Dylan planea recoger su premio Nobel de Literatura en Estocolmo en diciembre, según una entrevista publicada el viernes en la que finalmente rompe su silencio sobre el galardón, al que califica de "asombroso, increíble".

"Es difícil de creer", dijo el cantautor estadounidense al periódico británico Daily Telegraph. "¿Quién podría soñar con algo así?".

Preguntado sobre si asistiría al banquete que se ofrece a los laureados con el Nobel en Estocolmo el próximo 10 de diciembre, presidido por el rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo, Dylan respondió: "Por supuesto, si es posible".

El artista, de 75 años, fue premiado el pasado 13 de octubre pero importantes miembros de la Academia sueca se quejaron la semana pasada de que todavía no había dado una respuesta ni contestado a repetidas llamadas de teléfono.

Per Wastberg, escritor y miembro de la Academia, acusó al cantante de ser "maleducado y arrogante" y dijo que el hecho de que la Academia no supiera si Dylan pensaba recoger o no su premio era algo "sin precedente".

Al preguntarle por qué no contestaba a las llamadas de la Academia, Dylan dijo: "Bueno, estoy aquí".

Dylan, cuyas letras han influido en generaciones de seguidores, es el primer cantautor en ganar el premio Nobel de Literatura.

