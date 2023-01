Bella Thorne dijo que perdió un papel en una película con 10 años porque el director la sexualizó

Bella Thorne , actriz que empezó su carrera en Disney, relató un momento impactante sobre sus inicios en el mundo de la actuación y en Hollywood. Durante una entrevista con la modelo Emily Ratajkowski para el podcast 'High Low with EmRata' explicó que, con tan solo 10 años, un director (de quien no quiso dar el nombre) la acusó de coquetear con él y por eso perdió un trabajo.

“Una vez un director me dio su opinión cuando yo tenía 10 años. El jefe de casting llamó a mi agente y este llamó a mi madre para decir: ‘No va a seguir adelante porque el director sintió que estaba coqueteando con él y eso lo hizo sentir realmente incómodo’”, aseguró.

Agregó que esta situación la sorprendió, pues a sus 10 años jamás pensó en 'ligar' con algún hombre de la producción en la que aspiraba participar.

“En una sesión así no puedes decir o hacer mucho. Haces la escena, dices ‘hola’ y te vas. No hay tiempo para decir "déjame sentarme en tu regazo" o hacerte sentir incómodo. ¿De qué diablos estaban hablando?”.

Thorne, de 25 años, se refirió a las dificultades que atraviesan las mujeres en la industria del cine y la fetichización a la que se ven constantemente expuestas.

A pesar de que el hecho ocurrió hace 15 años, la protagonista de la serie 'Shake It Up' confesó que esto la atormentó durante mucho tiempo e incluso llegó a culparse por lo sucedido. "¿Qué hiciste, Bella? ¿Qué hiciste que lo hizo sentir así?", “Es un pensamiento que me vuelve loca”.

Esta no es la primera vez que Thorne expone haber sido objeto de sexualización. Cuando tenía 21 años publicó un poema en el que afirmó que un hombre hizo lo mismo cuando ella tenía entre 6 y 14 años, la franja de edad en la que hizo Shake It Up. En aquel caso confirmó sentirse víctima del Síndrome de Estocolmo por no pararlo a tiempo.