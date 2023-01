Bella Ramsey, actriz de 'The Last of Us', se declaró como una persona de género fluido

Bella Ramsey, joven de 19 años que alcanzó reconocimiento por su participación en ‘Juego de Tronos’ y que interpretó a Ellie en 'The Last of Us' concedió una entrevista al periódico The New York Times, donde se declaró como una persona de género fluido y dio su opinión sobre los pronombres que se utilizan para referirse a ella.

"Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Si alguien se refería a mí como 'ella', ni lo pensaba, pero sé que, si alguien me llamaba 'él', era un poco emocionante”, expresó.

Sin embargo, aclaró que no tiene preferencia concreta a cómo le gustaría que la llamaran: "Soy una persona. Que se me atribuya un género no es algo que me guste especialmente, pero en cuanto a los pronombres, no me puede importar menos".

Desde 2016 a 2019, la británica hizo parte de ‘Juego de Tronos’ y recibió el apoyo de varios seguidores de la exitosa serie por el papel que interpretó, sin embargo, no ha ocurrido lo mismo al ser elegida para darle vida a Ellie en ‘The Last Of Us’, adaptación audiovisual del videojuego del mismo nombre.

Esto la ha afectado al punto en que le ha sido difícil reconocer que gracias a su casting fue elegida para tal serie:

"Estoy 10 minutos haciendo scroll en el móvil y cuando lo dejo me doy cuenta de que ha sido una mala idea. Hace muy poco que yo me he aceptado como Ellie, que sé que puedo hacerlo, que soy una buena actriz. Pero eso solo dura unas semanas, luego todo es horrible otra vez”

'The Last of Us' se estrena el 16 de enero en HBO Max con un primer episodio extendido de 85 minutos de duración.

La actriz británica estuvo nominada a los Critics Choice Awards en la categoría 'Mejor intérprete juvenil' por su actuación en 'El libro de Catherine', un drama de Lena Dunham, disponible en el catálogo de Amazon.

En dicha película Ramsey da vida a una chica de 14 años en la Inglaterra medieval, quien hace lo posible por evitar a los pretendientes que le presenta su padre en sus intentos por buscarle casarla.