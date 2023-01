Así lucía Diva Jessurum cuando sufría problemas de sobrepeso

Cualquier persona que no conozca su pasado y mire por estos tiempos el físico de la presentadora Diva Jessurum , no se llega a imaginar que en algún momento vivió con problemas de sobrepeso, pues hace cuatro años la mujer se decidió en llevar un estilo de vida saludable que ha generado grandes cambios en su apariencia y de los cuales ya no queda prueba alguna de que en un pasado contó con muchos kilos de más.

A pesar de que en ocasiones ese es un tema que recuerda en sus redes sociales, pocas son las fotografías que la mujer comparte dando muestra de eso; sin embargo, a menudo sube fotos o videos en los que se encuentra haciendo fuertes rutinas de gimnasio y se puede ver cómo presume postales en las que luce vestidos de baños y sensuales lencerías que dejan al descubierto gran parte de su cuerpo.

"Hace casi 4 años me propuse llevar un estilo de vida saludable. Cambiar viejos hábitos y dejar las justificaciones no fueron un asunto fácil", escribió una vez la barranquillera en su perfil de Instagram.

Sin embargo, una cuenta que se dedica a exponer famosos ha desempolvado imágenes de cuando la mujer tenía problemas de sobrepeso, una figura que resulta algo impresionante e incomprensible en comparación a como luce ahora.

Estas son algunas de las que comparte luciendo su nueva imagen:





