Así fue la presentación de Kendrick Lamar y SZA en el Super Bowl 2025: ¿Mensaje para Drake?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025 tuvo como gran protagonista a Kendrick Lamar, quien ofreció una presentación llena de energía, ritmo y un potente mensaje visual. Desde el inicio, el rapero dejó claro por qué es considerado uno de los artistas más influyentes de su generación, combinando su característico estilo con una producción escénica innovadora.

El show empezó con la presentación del reconocido e icónico actor Samuel L. Jackson.

Con un juego de luces impactante y una coreografía precisa, Lamar repasó algunos de sus mayores éxitos, manteniendo al público cautivado de principio a fin, donde por supuesto interpretó 'Not Like Us'.

Uno de los momentos más comentados fue la aparición sorpresa de SZA, quien se unió a Lamar para interpretar una colaboración especial de 'All the stars' que emocionó a los asistentes.

SZA junto a Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl pic.twitter.com/mXEwrmjqfq — Indie 505 (@Indie5051) February 10, 2025

Noticia en desarrollo...