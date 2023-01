Apareció el comediante Gonzalo Valderrama que estaba perdido desde el viernes

Sheila Castellanos, compañera sentimental de Gonzalo Valderrama, informó la mañana del domingo que el comendiante ya está en casa, pero las circunstancias en las que apareció no se han hecho públicas.

A través de la cuenta de Twitter de Gonzalo, a la que ella tiene acceso, trinó: "Muchísimas gracias a todos por su ayuda y apoyo".

Se espera que en la familia se pronuncie en las próximas horas para dar detalles de lo ocurrido, por el momento dan parte de tranquilidad sobre el estado de salud del comediante.

Aunque la noticia llenó de felicidad a amigos y familiares, todavía se desconoce qué pasó con el comediante, quien estaba perdido desde el pasado jueves 11 de febrero cuando, según su esposa, se dirigía a casa de su madre, pero nunca llegó a su destino.

"Él es bipolar, no ha dormido bien y me dijo que psicológicamente no estaba bien, salió a donde su mamá a visitarle y luego tenía que regresar a la casa para dar un taller de stand up comedy pero nunca regresó”, aseguró en su momento Sheila a Blu Radio.

Así fueron los hechos:

A través de un mensaje difundido en la cuenta de Twitter del artista, escrito por su pareja sentimental, alertó a todos sus seguidores de la desaparición del comediante. La pareja de Gonzalo aclaró que tiene acceso al computador de su novio y por ende a sus redes sociales.

Ante la duda de muchos de sus seguidores, Sheila, pareja de Gonzalo, escribió: “NO ES BROMA. Les agradezco difusión para encontrarlo es bipolar y no ha dormido bien, tiene mucho estrés”.

Diferentes fuentes afirmaron que el comediante podría estar extraviado por los barrios La Macarena, Chapinero, Restrepo o en el centro de Bogotá.

“Su mamá me dijo que nunca había ido, lo llamamos al celular, agotamos las posibilidades lógicas y cuerdas y luego encontré una nota en el computador con una carita triste” Aseguró Sheila en un dialogo sostenido con Blu Radio en las horas de la noche de este jueves.

Otros comediantes como Ricardo Quevedo, Iván Marín y Diego Camargo iniciaron la difusión a través de sus respectivas cuentas de Twitter para dar con el paradero de Valderrama.

En la tarde del viernes, el también humorista Diego Mateus, trinó una foto donde afirma que ahí fue el momento justo antes de desaparecer.

A pesar de tener conocimiento del hecho, las autoridades hasta el momento no pudieron declarar como desapareció al artista.