Anuel AA niega los rumores de haber tenido un hijo con una modelo colombiana

Anuel AA ha estado presente de nuevo en sus redes sociales, donde ha aclarado su situación amorosa y los proyectos musicales siguen en su carrera. En medio de eso también aclaró que después de un año de matrimonio con la dominicana Yailin 'La más viral', ya no estaban juntos.

En medio de los comentarios sobre su separación, la modelo Melissa Vallecilla aprovechó para hablar de nuevo sobre la supuesta relación que tenía con el puertorriqueño y el hijo que tendrían juntos desde hace un año.

La colombiana habló desde el inicio de su embarazo con los medios de comunicación para pedirle al intérprete de 'Delincuente' que se hiciera responsable, pero al parecer él nunca apareció, según dijo ella.

Por esta razón, Anuel AA decidió hablar sobre el tema en su Instagram, aclarando que el nunca tuvo una relación con ella y que solo la vio por 5 horas: "La muchacha esa que salió diciendo eso, solo quería fama en cuestión de una mentira, por eso no hablo sobre la situación porque usted a mí no me conoce, usted solo compartió conmigo como tres o cuatro horas".

"Sí, yo la conozco, compartí con ella, pero no más, no la he vuelto a ver más nunca, si fuera así yo me haría cargo y asumiría la responsabilidad", relató el artista.

También dijo que los tiempos que ella dice estar con él no son acertados, dado que él en ese momento se encontraba entonces con su exesposa: "te vi en las noticias que había una historia legendaria de que estuvimos juntos ocho meses, el mismo tiempo que yo llevaba con Yailin, yo estuve solito con ella, no andaba con nadie más".

Luego de estas declaraciones la colombiana publicó en su cuenta personal de Instagram unas historias refiriéndose a las declaraciones del intérprete de 'Secreto', donde habló sobre lo mala persona que es y como es capaz de negar su propia sangre.

"Lo que sos es un hablador. Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija… Todo el hate que tiraban, ¿dónde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre? Al que le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos" escribió Vallecilla.

Por el momento el cantante Anuel AA no ha vuelto a hablar sobre lo sucedido, sus seguidores esperan que él aclare lo sucedido y también se refiera al nacimiento de su bebé con Yailin 'La más viral'.