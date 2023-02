Anuel AA se separó de Yailín La Más Viral: "ya no estamos juntos por cosas de la vida"

Anuel AA y Yailin La Más Viral se convirtieron en una de las parejas más famosas del mundo del entretenimiento luego de que el intérprete de 'La llevo al cielo' terminara su relación con la artista paisa Karol G . Recientemente, el puertorriqueño se convirtió en todo un fenómeno viral al anunciar que él y la madre de su hija decidieron poner punto final a su relación por diversas circunstancias; sin embargo, no entró en detalles.

La noticia fue revelada para el programa El gordo y la flaca de Univisión. Allí expresó que aunque ya no están juntos como pareja, van a trabajar para tener una buena relación como padres de su hija y él estará presente en todos lo momentos importantes de la pequeña.

Mira también: El embarazo de Yailín será protagonista en su nuevo video con Anuel AA

"Estoy esperando a mi hija, estoy super feliz, Yailin y yo ya no estamos juntos por cosas de la vida. Triste que está embarazada y podíamos tener una familia bajo el mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos", es el mensaje que emitió el reconocido músico.

No te pierdas: Anuel no puede ocultar la ilusión que tiene con el embarazo de Yailin y comparte una ecografía

Diferentes internautas se tomaron las plataformas digitales para reaccionar con furor ante el hecho: "las acciones de Yailin la llevaron a esa separación, cuando no te comportas y no dejas el barrio atrás... es penoso por su estado de embarazo 🤰 pero yo pienso que ella debió comportarse de otro modo", "y por qué siempre pensamos que el hombre es quien deja, tal vez fue ella que lo dejó a él, no siempre el dinero será suficiente", "Karol g debe estar muerta de risa 😂", entre otros mensajes.

Publicidad