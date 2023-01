Andrea Valdiri genera polémica modelando recién operada, en tacones y sangrando

La modelo barranquillera Andrea Valdiri no para de dar de qué hablar en sus redes sociales, si no es por sus extravagantes pintas, son sus eróticos bailes, sin embargo, en esta ocasión fue por cuenta de una publicación que no fue de mucho agrado para sus seguidores.

Se trata de unas historias en su cuenta de Instagram en las que se deja ver recién operada, al parecer, tan solo unas horas después de haberse sometido a un cambio de prótesis.

En los videos, la influencer muestra el resultado de su cirugía y en seguida se ve saliendo de la clínica mientras modela, jocosamente, en un ajustado vestido color rosa y tacones, acto que algunos de sus seguidores tildaron como irresponsable pues se logra apreciar que la mujer aún sangra.

“Mírame, ahí tengo la faja, pero bella bella (…) oye mira, pero apoteósica”, dice la mujer mientras muestra el sangrado a un costado de su espalda.

Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar, mientras algunos rechazaron publicaciones, señalando que está poniendo en riesgo su salud al no darse el tiempo prudente de recuperación, otros por el contrario aplaudieron la actitud de la mujer.

