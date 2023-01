Alzate confiesa el difícil momento que atravesó en su vida

Hace tres años, Jorge Andrés Alzate, estaba en una gran época de su vida profesional, pero su faceta personal estaba en crisis, tanto que fue medicado para sobrellevar la depresión de la que fue diagnosticado.

No hacía más que trabajar. "Y cuando no tenía que hacerlo me encerraba en mi apartamento a estar solo, sin mi familia, porque vivía en Estados Unidos, y yo, en Colombia. Tocaba piano todo el día, a veces lloraba", señaló.

En su caso, supo que necesitaba algo más que las ganas de salir adelante y por eso no dudó en buscar apoyo profesional.

El cantante, de 39 años, evolucionó muy bien, entre otras cosas porque su tratamiento fue acompañado de su entorno familiar, que considera vital.

"Nací para cantarle al despacho. Cuando sufrí de depresión no cantaba, me daba por dormir y, gracias a Dios y a mi familia, hace rato no experimento eso", mencionó el artista.

