¡Al fin! Zayn Malik y Gigi Hadid, juntos como pareja en la gala del Met

El cantante Zayn Malik y la modelo Gigi Hadid han posado por primera vez juntos sobre la alfombra roja en la gala del Met celebrada este lunes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La joven pareja se ciñó a la temática de la velada, 'Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology', luciendo prendas de tonos metalizados. Zayn apostó por un traje de Versace con una especie de armadura plateada en los brazos y su novia acaparó todas las miradas gracias a un diseño en color gris oscuro de Tommy Hilfiger.

"Estoy muy emocionada de llevar Tommy Hilfiger este año. Diseñamos mi vestido durante la Semana de la Moda de París en mi habitación de hotel. Lo dibujé en una libreta. Así que me hace mucha ilusión ponérmelo esta noche", explicó Gigi en su cuenta de Snapchat antes de la gala.

Kanye West y Kim Kardashian tampoco quisieron perderse la cita anual con el mundo de la moda. Para la ocasión, Kim eligió un vestido metalizado de Balmain con el que demostró que ya ha recuperado la figura tras el nacimiento de su segundo hijo, Saint West, el pasado diciembre. Por su parte Kanye optó por una chaqueta plateada muy llamativa del mismo diseñador que combinó con unos vaqueros rotos y unas lentillas de color azul.

El modelito de Kim consiguió enamorar completamente a su hija North -fruto de su matrimonio con el rapero-, a quien su madre le tuvo que prometer que la exclusiva prenda sería suya en cuanto terminara la gala del Met.

"Soy una especie de robot sexy y brillante. Cuando salía de casa mi hija me dijo: 'Mami, necesito ese vestido'. Le dije: 'En cuanto vuelva a casa será tuyo. Solo lo necesito para estar noche, luego será para ti. Podrás llevarlo a tu baile de graduación'", reveló Kim a E! News.

