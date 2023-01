Aída Victoria Merlano muestra su "talento" oculto con la cola y los senos

Aída Victoria Merlano no para de dar de qué hablar en redes sociales, pues constantemente ha hecho sugestivas publicaciones y fuertes declaraciones sobre su vida sexual, ya que la hija de la excongresita ha demostrado que es muy directa y sin tapujos a la hora de dirigirse a sus seguidores.

Ahora, la instagramer se grabó frente al espejo para revelar un particular “talento”, pues apareció moviendo uno de sus glúteos y escribió “Lo más raro que verás hoy”, además, epxresó en tono jocoso “¿Si eso no es un talento, entonces no sé qué lo sea?”.

Publicidad

Además, luego de mostrar su cola, se grabó en modo selfie para asegurar que la gente piensa que ella no tiene ningún talento, por lo que inmediatamente su novio aseguró que tiene “muchos” y ella misma se encargó de demostrarlo una vez más, ya que levantó su brazo y movió uno de sus senos.

Por supuesto, estos particulares videos de Aída Victoria han causado gracia en los internautas y han sido replicados en otras cuentas de Instagram.

Publicidad

Mira también: