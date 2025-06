Aida Victoria fue hospitalizada de emergencia durante su embarazo: "me revolcaba del dolor"

Aida Victoria Merlano, quien anunció el pasado 19 de marzo que está esperando su primer hijo con Juan David Tejada, preocupó a sus seguidores al revelar que fue hospitalizada de emergencia por un fuerte dolor. La influenciadora compartió la noticia el 12 de junio a través de sus redes sociales, específicamente en sus historias de Instagram, donde la siguen más de siete millones de personas.

Publicó una imagen desde la clínica acompañada de un mensaje con un toque de humor, como es usual en ella: “De todas las hadas, me tocó ser la hospitaliza-hada”, haciendo referencia a una tendencia en TikTok donde las personas usan juegos de palabras con “hada” para describir situaciones personales de forma cómica, como “la derrot-hada” o “la trasnocha-hada”.

Aida Victoria Merlano fue hospitalizada

Luego explicó su condición médica: “Mis paredes gástricas están mal y me dio un dolor que me puso a revolcarme. Hasta Juan lloró. Les juro que jamás había sentido una cosa tan fea, pero ya estoy bien”, escribió, refiriéndose a su pareja Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario' en redes.

Aida Victoria fue hospitalizada de emergencia. Foto: Instagram @aidavictoriam

Más adelante, compartió una video junto a él y le agradeció su apoyo durante el difícil momento:

“Gracias por cuidarme. Sé que te frustra verme mal porque te sientes impotente y no sabes qué hacer, pero un abrazo tuyo es todo”.

En la noche, Aida tranquilizó a sus seguidores al confirmar que su estado de salud ya estaba controlado: “Todos los exámenes salieron súper bien. Solo es que mi estómago se jodió de tanta vomitadera y me dio una gastritis bárbara. Me pusieron medicamentos, tramadol y ya estoy en casa”.

Sin embargo, confesó que la situación fue muy angustiante: “Yo me estaba muriendo. Me revolcaba del dolor, no aguantaba. Llegué a pensar que eran cálculos, algo en la vejiga, no sé. Mi niño es tan inteligente, se acomodaba de la forma en que menos me estorbara. Es divino, juro que él me entiende”, dijo emocionada, destacando la conexión que ya siente con su bebé, incluso en momentos difíciles.

Cómo se llamará el hijo de Aida Victoria Merlano

En publicaciones anteriores, Aida reveló que su bebé es su mayor ilusión. En marzo compartió varias fotos y videos con el mensaje:

“El primer post de Emi y sus papás”, lo que sugiere que el nombre del niño será Emi, diminutivo de Emanuel o Emiliano.

