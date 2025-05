Actriz de Netflix murió a los 11 años luego de haber sufrido trece paros cardiacos

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Milena Brandao, recordada por su participación en la serie 'Sinfonía'. La información fue confirmada por sus padres Thays Brandão y Luiz Rodrigo, quienes afirmaron que la menor fue llevada a varios centros asistenciales sin recibir una respuesta a los problemas de salud que venía presentando desde finales de abril.

Mira también: Murió a los 42 años Renata del Castillo: la actriz había sido desahuciada tras padecer cáncer

El medio G1 habló con la madre de la niña y pudo conocer que todo inició el 24 de abril cuando llevó a su hija al Hospital General de Pedreira en Sao Paulo por un fuerte dolor de cabeza. El médico que la atendió dijo que se trataba de dengue, a pesar de que no le realizó ninguna prueba, por lo que recomendó que la llevaran a la casa y le recetaran "dipirona".

A los dos días, la situación no mejoraba, de hecho, empeoró porque ahora presentaba molestias en una de sus piernas. Ante ello, Millena fue trasladada de nuevo al mismo centro y, aunque esta vez sí la sometieron a exámenes, no encontraron nada.

Publicidad

Mira también: Murió exparticipante de La Voz Kids a los 17 años: esta es la versión en la que estuvo

El 28 de abril la niña se desmayó y visitó otros hospital en el que descartaron dengue, COVID y H1N1, pero concluyeron que podría tratarse de una infección en el tracto urinario. Tras un episodio de intenso dolor en la cabeza, la niña sufrió su primer paro cardiaco. Según su progenitora, fue reanimada e intubada; sin embargo, desde allí no volvió a despertarse.

Publicidad

El último traslado se realizó al Hospital General Grajaú, que no tenía un neurólogo. Allí le practicaron una tomografía computarizada y detectaron una masa en el cerebro: "No sabemos si era un tumor, un quiste, un edema, un coágulo… Porque no pudieron abrirle la cabeza", dijo la mujer.

Mira también: Murió el papá de Lady Noriega y lo despidió con emotivo video: “abrázame intensamente”

Milena Brandao presentó en total 13 paros cardiacos y fue reanimada en varias oportunidades por un desfibrilador; no obstante, los médicos no lograron hacer más para protegerla por lo que falleció el 2 de mayo. Diferentes fanáticos y colegas del medio se han tomado las plataformas digitales para enviarles sus más sentidas condolencias a sus seres queridos y desearle paz en su tumba.