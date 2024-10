Actriz colombiana se volvió a casar con el hombre del que llevaba divorciada tres años

En la farándula colombiana son muchas las relaciones que, de una u otra manera, llegan a su fin después de años de estar juntos. Sin embargo, son pocas las que se dan segundas oportunidades y lo hacen de forma exitosa.

Debido a esto, la historia de Estefanía Borge se ha convertido en noticia, pues a pesar de que su matrimonio terminó y durante tres años se alejó de su exesposo, al reencontrarse la llama volvió a encenderse y se dieron el ‘sí’ una vez más.

A través de sus redes sociales ella misma confirmó la noticia, aunque vale la pena aclarar que ya habían tenido un matrimonio espiritual en el 2022 fue el pasado 25 de octubre que oficializaron su segunda unión por lo civil y ante la ley colombiana.

Estefanía Borge se casó con el mismo hombre del que se divorció

Se trata de Jorge Grisales, los dos se conocieron en el 2012 e iniciaron una familia. De hecho, tienen un hijo juntos, al que llamaron Salomón, no obstante, parece que las cosas no marchaban completamente bien y tras un tiempo decidieron ponerle fin a su relación.

Según la actriz la decisión es una de las mejores de su vida, el tiempo separados fue muy bueno y aclaró que en esa ventana de tres años pudieron encontrar lo mejor de cada uno. De la misma forma, aseguró que su plan nunca fue volver con su exesposo.

Los dos intentaron rehacer su vida, pero en el momento en el que se reencontraron parece que el amor jamás se fue y retomaron justo donde lo habían dejado. En el 2021 se decidieron a darse una segunda oportunidad y desde entonces han estado juntos.

En la publicación en la que postearon las instantáneas de la sencilla ceremonia civil ella escribió: “Cero y van dos ... sí, sí y SÍ ♥️”. Los comentarios allí no se han hecho esperar y están divididos entre los que no entienden si se está volviendo a casar con su ex y los que los apoyan y felicitan por encontrar el camino de vuelta junto al otro.

Lo cierto es que en sus plataformas digitales los dos se muestran más enamorados que nunca y con su familia muy unida, lo que ha conseguido la admiración de los usuarios de Internet, que ya quieren saber más detalles de su relación.