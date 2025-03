Actor de Amar y Vivir lleva ocho días hospitalizado: video preocupó a sus seguidores

Julián Beltrán, reconocido actor colombiano, ha destacado en la televisión nacional e internacional por su talento y versatilidad. Ha participado en producciones como Entre Sombras , Sin senos sí hay paraíso, Amar y vivir -como Luis Quintero 'el padrino'- y más, donde ha interpretado una amplia gama de personajes, consolidando su carrera en la industria del entretenimiento. Con su carisma y entrega en cada papel, se ha ganado el reconocimiento del público y sus colegas.

Sin embargo, en la tarde del 11 de marzo de 2025, preocupó a sus seguidores al comentar que no estaba atravesando un buen momento, ya que en su perfil de Instagram, ante sus más de 119 mil seguidores, compartió unas historias y una publicación en redes sociales hablando de su estado de salud.

"Cuando toca, toca muchachos, se llama descuido, se llama dejar para después, se llama no hacer caso, también se llama angustia, somatizar todas las cargas, tristezas y preocupaciones en el estómago, se llama culpa…. Pero de esta salimos como siempre 💪🏼🙏🏻", escribió el actor como descripción de un video en el que se le ve en el hospital, en silla de ruedas y con una bata.

¿Qué le pasó a Julián Beltrán?

"Me vas a decir que te vas a rendir justo en este momento, cuando tienes que ser más fuerte. ¿Cómo me vas a decir que te vas a rendir? No te lo permito y la vida no te lo va a permitir", es lo que se escucha en la grabación, siendo este un audio regularmente utilizado en plataformas.

Según informó La Red , fuentes cercanas revelaron que su hospitalización podría deberse a un problema intestinal. Hasta el momento, Beltrán lleva ocho días internado y realizándose exámenes médicos, a la espera de un diagnóstico definitivo, por lo que muchos esperan que él mismo confirme qué sucedió.

En la sección de comentarios de su publicación, varias personalidades del medio le han expresado su apoyo. Figuras como Juan Pablo Llano, Jerónimo Cantillo, Margarita Reyes y Maleja Restrepo le enviaron mensajes de ánimo: “¡Abrazote, hermano! Fuerza.”, “¡Hermano mío! Vamos pa'lante un abrazo, “Mi Juliiii cómo estás? ¿Estás bien? Te pongo en manos de Dios 🙌🏼”, “Un abrazo Juli ❤️”.

