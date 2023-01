Videoclip: Eduardo Escolar - 'No estás' - A Otro nivel 2017

Eduardo Escolar tuvo la oportunidad de reflejar en esta canción varias situaciones que le han ocurrido en la vida real.

"Una pieza musical realizada por mi gran amigo y maestro Camilo Salas. Una obra musical que refleja aquel sentimiento de penumbra y de tristeza que surge al saber que aquella, quien tanto se quería, ha partido y se ha ido. Algo que he vivido y que he sentido. 'No estás' es una canción que al interpretarse mueve el interior, trae a la mente momentos vividos y que solo el corazón conserva. Algo que la vida me ha enseñado es que muchas veces las situaciones ocurren porque Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas, porque una puerta que se cierra da pie a una puerta que se abre, a una oportunidad más en todos los aspectos de la vida; eso aprendí, que la vida no es estancarse, pues un día llore y me desviví, pero hoy ya soy alguien nuevo, que recuerda aquella partida no con lágrimas y tristeza, sino como un aprendizaje, como algo que construyó en mi ser fuerza para seguir".

Realizar este video musical para Eduardo como cantante de ópera, fue una gran innovación en su carrera.

La costumbre, la dificultad y el amor, son los protagonistas de este videoclip, donde el cantante se observa inmerso en la oscuridad, en el dolor, en el desespero por encontrar alguna solución, en el desespero por saber que ella, la chica, su amor, su mundo, ya no la puede tocar, no la puede sentir, porque ella 'No está'. El haber realizado este proyecto me pareció algo innovador, no sé cuantos cantantes de ópera anteriormente han realizado videoclips de piezas musicales, pero lo que sí sé es que nunca pensé estar en ello. La ópera es algo que se vive desde el teatro desde el escenario, pero sentir y saber que soy de los pocos que han logrado esto, me ha llenado de orgullo y alegría. Agradecimientos infinitos a Dios que me han permitido incursionar en esto, que me ha permitido crecer como artista y como persona aprendiendo cosas que anteriormente no entendía o no más bien, no sabía. Gracias!

