Yo Me Llamo Maluma pidió otra oportunidad y terminó regañado por Amparo Grisales

Luego de que Amparo Grisales le diera su opinión señalando que aunque era muy guapo no veía el color de voz de Maluma, el participante pidió otra oportunidad cantando a capela, no obstante su petición no fue concedida pues para la ‘Diva de Colombia’ ellos deben venir con su canción ya preparada. Pese a esto, los tres jurados de Yo Me Llamo resaltaron que tiene talento para la música y que debería probar suerte en otros formatos.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo, un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.