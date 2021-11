Yo Me Llamo Chencho Corleone sorprendió con su baile, pero su voz generó risas El imitador del cantante del popular dúo de reguetón Plan B, presentó su audición en Yo Me Llamo 2021 con el tema ‘Es un secreto’ y aunque se esforzó por imitar al artista original, entre risas los jurados le dijeron que no se llama.