César Escola no dudó en darle la oportunidad a Yo Me Llamo Chayanne con su voto, sin embargo, sus compañeros objetaron y no estuvieron de acuerdo. Amparo Grisales resalta que tiene el físico del artista original, pero que su voz no la convenció, opinión que compartió Jiménez, por lo que el imitador no pudo continuar.

Más de Yo Me Llamo:

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo, un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.