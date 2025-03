Presentaciones Yo Me Llamo: la falta de preparación aleja a tres participantes de su sueño

En el capítulo 47 de Yo Me Llamo, la emoción se vive a flor de piel. La noche está llena de grandes presentaciones, con los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz dando su veredicto a cada uno de los concursantes. Las presentadoras, Melina Ramírez y Laura Acuña, conducen el programa con gran carisma, guiando a los televidentes a través de esta etapa del show.

Mira también: Yo Me Llamo Selena Quintanilla se va a casar: así les cuenta a los jurados que está comprometida

Uno a uno, los participantes muestran su talento en el escenario, cantando temas de artistas internacionales que han marcado la historia de la música. El primero en pisar el escenario es Yo Me Llamo Raphael, quien interpreta su famosa canción 'Mi gran noche'. Con gran energía, logra transmitir la emoción que caracteriza a su homónimo, ganándose los elogios del jurado.

Luego, Yo Me Llamo Amaia Montero deslumbra a todos con su interpretación de 'Muñeca de trapo'. La delicadeza de su voz hace que el público y los jurados se emocionen profundamente. A continuación, Yo Me Llamo Pitbull ofrece su clásico 'I know you want me', contagiando a todos con su ritmo y carisma. El escenario se llena de energía cuando Yo Me Llamo Gloria Estefan canta 'Si voy a perderte', mostrando una gran interpretación de este tema tan icónico.

Publicidad

No te pierdas: Yo Me Llamo Pipe Peláez hace que Amparo Grisales recuerde a un ex y hable de él

Yo Me Llamo Luis Alfonso interpreta 'Contentoso', logrando hacer que la audiencia disfrutara de su presentación alegre y vibrante. Seguido de él, Yo Me Llamo José Luis Perales cautiva con 'Me llamas', una balada que toca las fibras del corazón de todos. La siguiente en aparecer es Yo Me Llamo Selena Quintanilla, quien interpreta 'Como la flor', un tema que llena de nostalgia y emoción a los televidentes.

Publicidad

Las presentaciones continúan con Yo Me Llamo Dean Martin quien, con su estilo clásico, cantó 'Cha, cha, cha d'amour'. Luego, Yo Me Llamo Pepe Aguilar que hace su versión de 'Por amarte', mostrando su gran capacidad vocal. Yo Me Llamo Fito Páez también deja huella con su versión de 'A rodar mi vida', demostrando su talento único y su conexión con el público.

Te puede interesar: Yo Me Llamo Cornelio Reyna le da una serenata a Melina, pero los nervios lo traicionan

El último bloque de presentaciones está lleno de intensidad. Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta 'Desde que te marchaste', mientras que Yo Me Llamo Thalía cierra la noche con su emotiva canción 'Gracias a Dios', ganándose los aplausos de todos los presentes.

Cada actuación es una prueba de talento y dedicación, lo que hace aún más difícil para los jurados tomar decisiones en cuanto a los eliminados.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí.