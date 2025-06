Presentaciones Yo Me Llamo: Aurelio Cheveroni se vuelve a enamorar de una participante

Esta noche, diez participantes tienen la gran tarea de deslumbrar con su presentación y demostrarle al jurado que merecen quedarse más para llegar a la gran final de Yo Me Llamo. Ninguno se quiere ir, por ello han estudiado cada segundo y no desfallecer en esta etapa tan importante.

Estas son las canciones que interpretan en el programa, ¿quién se lucirá más?

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Puedes llegar’ de G. Estefan – D. Warren

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Cuánto quisiera’ de Luis Alfonso Rendón

Yo Me Llamo Felipe Peláez canta ‘Una como tú’ de Felipe Renán Peláez Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘Obsesión’ de Pedro Flores Cordova

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘Creo en ti’ de J. Perales – L. González

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Amor de hombre’ de J. Vert – A. Díaz – E. Reoyo – J. Aramburu – R. Soutullo – L. Gómez Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Fallaste corazón’ de José del Refugio Sánchez Yo Me Llamo Bob Marley canta ‘África Unite’ de Robert Nesta Marley Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Mazurquica modernica’ de Violeta Parra Sandoval Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘Pa’ todo el año’ de José Alfredo Jiménez.

Publicidad

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.