El ‘Flaco’ Solórzano fue hospitalizado y podría ser operado: “Me atacó con toda"

El actor Fernando ‘el Flaco’ Solórzano preocupó a sus seguidores al revelar que tuvo que ser trasladado a un centro médico tras sufrir un intenso dolor abdominal en la madrugada del 18 de junio. Según explicó en sus redes sociales, el malestar fue provocado por cálculos renales, una condición que ya le ha causado problemas de salud en el pasado.

“Eso fue como a las 5:00 a. m. Yo lo sentía muy bravo, hacía muchos años no me daba, y esta vez lo sentí fuerte”, dijo el cartagenero en un video grabado desde la ambulancia, mientras era trasladado al hospital.

Por qué hospitalizaron al 'Flaco' Solórzano

Recordado por sus papeles en producciones como Las muñecas de la mafia, La saga: negocio de familia, Pedro el escamoso, Séptima puerta y El cartel, entre muchas otras, el actor señaló que este no es un episodio nuevo en su vida.

“Siempre he tenido ese problemita, y aquí me atacó con toda”, comentó con una leve dificultad para respirar. “Hace mucho tiempo no estaba en una ambulancia. Vamos para la clínica. Ahí va calmado el dolor, pero les cuento: el cólico renal es de los más bravos que uno pueda tener”.

El ‘Flaco’ Solórzano fue hospitalizado y podría ser operado Foto: Instagram @flacosolorzano

Lorena Altamirano, esposa del actor, también compartió información sobre el estado de salud del ‘Flaco’. A través de sus redes sociales, explicó que ya tiene el dolor controlado gracias a la medicación y están a la espera de que el cálculo sea expulsado de forma natural. De no lograrlo, los médicos evaluarán la necesidad de una intervención quirúrgica.

Posteriormente, publicó historias en las que se le ve ayudando al actor a colocarse la bata clínica, mientras él mantiene el buen ánimo y asegura que todo está bajo control.

A Solórzano también lo han acompañado sus hermanas, quienes llegaron al hospital para cuidarlo. Por otra parte, ha recibido numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes esperan su pronta recuperación.

