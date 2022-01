¡Prepárate porque mañana en la noche de premiación tú serás el jurado de Yo Me Llamo! Se viene un reto musical por 30 millones de pesos y tú serás el jurado. Si votas por el ganador podrás participar en un sorteo por 10 millones de pesos el martes 25 en Día a día. No te pierdas Yo Me Llamo mañana a las 8:00 p.m. y prepárate para apoyar a tu imitador favorito.