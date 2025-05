Rey Ruiz expresa su admiración por Yo Me Llamo Mini Celia Cruz tras su show

La tarima del Templo de la Imitación se enciende al ritmo de la salsa con la presentación de Yo Me Llamo Mini Celia Cruz, quien llega a la gran final cargada de energía, sabor caribeño y una caracterización impecable que hace honor a la legendaria 'Guarachera de Cuba'.

Apenas comienza a cantar, Amparo Grisales no puede evitar erizarse, mientras Aurelio Cheveroni suelta un aullido de emoción, contagiado por la potencia vocal y la alegría que transmite la pequeña imitadora. “Con esa voz haces lo que quieres. Vas a conquistar el mundo con ese talento”, le dice 'La Diva de Colombia' conmovida.

Rey Ruiz también se suma a los elogios y no escatima en su admiración: “Gracias por hacer un papel tan extraordinario de Celia Cruz. Te admiro”, le expresa (cabe recordar que él también es cubano), destacando no solo la voz de la pequeña, sino también su carisma y presencia escénica.

La presentación de Mini Celia Cruz no solo honra la memoria de la icónica cantante cubana, sino que demuestra que el talento no tiene edad. Con un show inolvidable, la imitadora reafirma por qué es una de las finalistas más fuertes de Yo Me Llamo Mini.

