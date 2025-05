Presentaciones Yo Me Llamo Mini: El imitador de Óscar Agudelo se afecta por los comentarios

Los jurados, Amparo Grisales, César Escola, Rey Ruiz y Aurelio Cheveroni tienen una tarea muy difícil para escoger a solo un participante como el mejor de la noche. Por ello, todos los imitadores deben dar lo mejor para brillar en el Templo de la Imitación y ganarse esos regalos para los Mini.

Estas son las canciones que ellos interpretan con todo el corazón. La emoción abunda en Yo Me Llamo y son los niños los que le piden a sus padrinos brillar en la tarima, para ser escogidos en medio de tanto talento que hay en el programa.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘No me sé rajar’ de José Carmen Frayle Castañon

Yo Me Llamo Yo Me Llamo Kany García canta ‘Alguien’ de Kany García.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Aquellas pequeñas cosas’ de Joan Manuel Serrat

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Con los años que me quedan’ de E. Estefan – G. Estefan.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘La agarro bajando’ de Carlos Javier Montes Quikles Yo Me Llamo Oscar Agudelo canta ‘Desde que te marchaste’ de Guillermo Vanegas Lloveras Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘¿Qué pasará mañana? De José Luis Perales. Yo Me Llamo Óscar D’León canta ‘A él’ de Ó. León – V. Mendoza.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí y en ditu.