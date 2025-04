Presentaciones Yo Me Llamo Mini: Aurelio se queda dormido en medio de un show

Esta noche, los mini imitadores llegan con toda la actitud para impresionar a los jurados, Amparo Grisales, César Escola, Rey Ruiz y Aurelio Cheveroni. Para ello, los padrinos estarán apoyándolos en todo lo que necesiten y descrestar al público.

Mira también: Presentaciones Yo Me Llamo Mini: Por primera vez Aurelio escucha a los imitadores más grandes

Si quieres revivir cada una de las presentaciones, estas son todas las actuaciones con las que te puedes entretener y apreciar el gran talento que tienen los niños en Yo Me Llamo Mini.

Yo Me Llamo Mini Rocío Dúrcal canta ‘Ya te olvidé’ de Marco Antonio Solís

Yo Me Llamo Mini Luis Miguel canta ‘Ahora te puedes marchar’ de M. Hawker – I. Raymonde

Yo Me Llamo Mini Celia Cruz canta ‘El yerberito moderno’ de Néstor Milí Bustillo

Yo Me Llamo Mini Pedrito Fernández canta ‘Mi salón está de fiesta’ de Bulmaro Bermúdez

Yo Me Llamo Mini Gloria Trevi canta ‘Como yo te amo’ de P. Casas – M. Álvarez.

Yo Me Llamo Mini Miley Cyrus canta ‘The climb’ de J. Leigh – J. Clifton.

Yo Me Llamo Mini Hernán Hernández de los tigres canta ‘Rosita de olivo’ de Ignacio Pérez Meza

Yo Me Llamo Mini Andrea Bochelli canta ‘Cuando me enamoro’ de D. Pace – M. Panzeri – R. Livraghi. Yo Me Llamo Mini Natalia Jiménez canta ‘Me muero’ de A. Ávila – N. Jiménez

