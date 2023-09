Luego de escuchar que los imitadores de Blessd, Alejandra Guzmán y Raphael deberán defender su cupo en Yo Me Llamo , Sinfoni aprovecha el espacio para dar a conocer quién es, en su criterio, la mejor presentación de la noche en el Templo de la Imitación.

De hecho, es Carlos Calero quien le solicita que dé a conocer su veredicto no solo en frente de Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , sino también en frente de todos los televidentes:

"Gracias a las herramientas que me brinda la Inteligencia Artificial, pude constatar que este fue una gran noche en Yo Me Llamo, pero hubo tres artistas que estuvieron por encima del promedio. Los imitadores de Shakira, Gilberto Santa Rosa y Alejandro Fernández fueron los mejores, el que menos desafinó fue Alejandro Fernández, la más aplaudida fue Shakira y el más estable fue Gilberto", explica en medio de la transmisión.

Luego de meditarlo detenidamente, determina que es Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa el que merece escoger uno de los bustos que están exhibidos en el escenario y tener la posibilidad de llevarse un premio a su casa. El participante elige de esta manera al artista que está representando y se lleva 20 millones de pesos para su hogar.



¿Quiénes son los jurados de Yo Me Llamo 2023?

Amparo Grisales es considerada la gran diva de Colombia, una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Exitosa y con una larga y sólida trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión y empresaria. Es la mujer diez, experta en conquistar cuando se para en un escenario. Amada por ser única, y por su belleza y estilo original.

César Escola es músico, compositor, presentador y director musical colombo-argentino. Ha compuesto la música de programas de televisión como: Sangre de lobos, La maldición del paraíso, Betty la fea, Los caballeros las prefieren brutas, entre otros. También ha sido director de comedias musicales como La jaula de las locas, La invencible Molly Brown, Peter Pan, Cabaret, La tiendita del horror, Chicago y otras más. Presentó varios programas como Francotiradores, Día a día, Do Re Millones, También caerás, Hola Escola.

Pipe Bueno inició su carrera artística a los 16 años, esto le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos que impulsaron su carrera profesional. Es uno de los artistas más importantes del género popular a nivel internacional gracias a su talento y particular estilo. Actualmente prepara un lanzamiento con el Grupo Firme, la banda más importante del regional Mexicano y se alista para sus giras por Latino América, Canadá y Estados Unidos.