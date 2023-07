Regañan al imitador de Amanda Miguel en Yo Me Llamo por su show: "No peinaste ni la peluca"

El sexto participante en presentarse en el templo de la imitación es Yo Me Llamo Amanda Miguel, que sorprende a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno no precisamente por su gran parecido físico a la artista original, sino por su intervención musical, debido a que emite varias notas desafinadas y realiza algunos gestos que lo alejan cada vez más del personaje. Antes de llegar al momento más importante de la canción 'Así no te amará jamás', el jurado la interrumpe.

"Voy a tener piedad asignándote un no. No peinaste ni la peluca, mijo", señala 'La Diva de Colombia' en medio de la transmisión del capítulo, mientras Escola le pregunta al concursante hace cuánto tiempo está preparando al personaje: "tres años", responde.

Además, el participante asegura que ha tenido la oportunidad de presentarse en conciertos privados y, antes de salir de la tarima, le pide al cantante de música popular si puede acercarse hasta su puesto en la mesa para despedirse bien, pues declara ser un gran admirador de su trabajo artístico, que ha ganado popularidad con los años y la experiencia.

¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.Te puede interesar: Yo Me Llamo: Amparo Grisales le contó a Carlos Vargas quién es Symphony, el hada de la afinación



