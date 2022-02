Magia e interpretación: imitadores de Leonardo Favio y Bruno Mars tuvieron un gran duelo

Dentro de los halagos que les hicieron Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez a los imitadores de Leonardo Favio y Bruno Mars se encuentran la capacidad interpretativa, el baile y la puesta en escena. Pese a que no fue una decisión fácil de tomar, el jurado aseguró que el ganador de este duelo era el imitador del cantante de 'When i was your man'.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.