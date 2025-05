Las desgarradoras palabras del eliminado de Yo Me Llamo que hacen llorar a los demás

Laura Acuña se encuentra en el escenario junto a los tres imitadores que han cantado una vez más para defender su cupo en la competencia: Óscar Agudelo, Martín Elías y Óscar D’León. La decisión está tomada y solo uno debe despedirse del Templo de la Imitación.

Quién fue eliminado de Yo Me Llamo

El suspenso se rompe con la entrada de Búfalo, quien va hasta la mesa de los jurados y lee la tarjeta del veredicto. Luego de caminar hacia el escenario, se acerca lentamente y le da la noticia a Óscar D’León: es el eliminado de la noche.

El imitador, visiblemente afectado, toma el micrófono y se despide con palabras que dejan al público y a sus compañeros conmovidos hasta las lágrimas:

“Gracias por esta oportunidad de conocer al maravilloso pueblo colombiano y a estos profesores de la música. No tengo más que decirles que estoy agradecidísimo por la atención, el apoyo y el cariño —que a lo mejor no me lo merezco— y desearle lo mejor a mis compañeros. Esto lo hice por mi familia, mis hijos, y que Dios los bendiga por siempre. ¡Que viva Yo Me Llamo!”

El momento conmueve a todos, pero especialmente a Yo Me Llamo Martín Elías, quien no puede contener las lágrimas y llora desconsoladamente.

César Escola se pone de pie y le dedica una frase: “Te esperan muchos escenarios.”

