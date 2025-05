Cómo votar en la Final de Yo Me Llamo Mini por tu participante favorito: haz el paso a paso gratis

Se acerca la apertura de las votaciones para elegir al ganador de Yo Me Llamo Mini, la sección del concurso de imitación que tiene como finalistas a cinco grandes talentos. Las elecciones estarán disponibles desde el inicio del episodio que se transmitirá este 6 de mayo (8:00 p.m.) hasta faltando 15 minutos para que se acabe el capítulo, así que los televidentes podrán apoyar a su participante favorito de manera gratuita.

Paso a paso para votar en Yo Me Llamo Mini

1. Ingresar a https://caracoltv.com/yomellamomini , en donde encontrarán directamente a los cinco concursantes con sus respectivos padrinos: Yo Me Llamo Mini Gloria Trevi con el doble de Raphael, Yo Me Llamo Mini José Feliciano con el imitador de Oscar D'León, Yo Me Llamo Mini José José con el doble de Joan Manuel Serrat, Yo Me Llamo Mini Rocío Dúrcal con el intérprete de Óscar Agudelo y Yo Me Llamo Mini Celia Cruz con el doble de Gilberto Santa Rosa.

Estos son los finalistas de Yo Me Llamo Mini y sus respectivos padrinos. Foto: Caracol Televisión.

2. Luego de dar clic en "votar" en el nombre del participante de tu preferencia deberás confirmar el voto para que quede registrado en el sistema.

Recuerda confirmar tu voto en la Final de Yo Me Llamo Mini. Foto: Caracol Televisión.

Cómo votar dos veces en la Final de Yo Me Llamo Mini

En esta oportunidad, ha producción habilitó una segunda votación por dispositivo totalmente gratuita. Una vez realices el procedimiento anterior, aparecerá el siguiente mensaje: "Si tu primer voto te gustó, el segundo te va a gustar el doble".

Debes registrarte para hacer una segunda votación en la Final de Yo Me Llamo Mini. Foto: Caracol Televisión.

En este punto, debes seleccionar el botón de registro para posteriormente diligenciar el correo electrónico, aceptar el tratamiento de los datos y los términos y condiciones. Al correo te llegará un código OTP que deberás agregar en la página. Una vez concluidos estos pasos volverás a hacer tu elección. Recuerda que este proceso está habilitado únicamente para Colombia y que pueden participar los mayores de 18 años.

Qué premio se lleva el ganador de Yo Me Llamo Mini

El pequeño que se quede con el primer cupo del programa musical se hace acreedor de 100 millones de pesos que serán destinados para estudios universitarios en una entidad debidamente reconocida por el Ministerio de Educación. Por su parte, el padrino que logre acompañar a su niño a lograr el tan anhelado sueño en el Templo de la Imitación se quedará con la suma de 50 millones de pesos.

Mira a continuación el video en el que los jurados Amparo Grisales, César Escola, Rey Ruiz y Aurelio Cheveroni dieron a conocer quiénes quedaron eliminados y cuáles niños obtuvieron un cupo para la Gran Final.

