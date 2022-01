¿Qué tanto saben Melina Ramírez y Carlos Calero de la música? Aquí sus ingeniosas respuestas

No cabe duda de que durante toda la temporada de Yo Me Llamo para los presentadores, Melina Ramírez y Carlos Calero, ha sido inevitable el hecho de no contagiarse de tanta música, artistas, melodías, instrumentos, letras y talentos que los rodean en el día a día con cada participante que pasa por el escenario.

A propósito de esto, en una entrevista exclusiva con Melina y Calero los interrogamos sobre sus conocimientos acerca de lo que dicen algunas canciones, como por ejemplo; ¿por qué se casó Adonay?, ¿qué es ‘ya tú sabes’?, ¿por qué se volvió loco Wilfrido?, ¿por qué el amor es música ligera?, entre otros interrogantes.

Por supuesto, los presentadores sacaron a flote su lado más divertido y creativo, pues les pudieron encontrar una respuesta a todas las preguntas. Además, resolvieron cuántas cuerdas tiene una guitarra y cuántas teclas tiene un piano.

¡Disfruta del video completo y ríete con las ingeniosas respuestas que compartieron Melina Ramírez y Carlos Calero!

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.