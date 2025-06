En vivo Yo Me Llamo: Pipe Bueno vuelve al programa, ¿cantará o será jurado?

El capítulo 99 de Yo Me Llamo inicia con el saludo de los jurados, quienes saben que después de ver las presentaciones de siete imitadores, tendrán que dejar a tres en riesgo para verlos defender su cupo en la Noche de Eliminación.

La velada inicia con Yo Me Llamo Raphael en clases con Camilo Cifuentes, y luego llega al escenario a cantar 'Siempre estás diciendo que te vas'. Desde el inicio, su actuación divide opiniones. Rey Ruiz bromea diciendo que parece profético, mientras Amparo Grisales Afirma: “Esta noche está muy cómica, no se ponga serio, tómelo con humor, Raphael, porque la verdad fue muy gracioso”. Pero él no está de acuerdo: “No, yo no quiero ser gracioso, la verdad. Me disculpa, Amparo, pero no quiero ser eso”.

Acto seguido llega Yo Me Llamo Ángela Aguilar, quien canta ‘La chancla’. Escola se impresiona con su afinación, aunque señala un pequeño error al inicio. “Hoy sacaste las uñas”, le dice. Amparo cree que no era necesario el falsete y critica que el vibrato fue más gritado que sostenido. Rey, en cambio, cree que logró hacer el vibrato como se lo pidió, aunque tal vez Amparo no lo notó.

