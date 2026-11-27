09:33 p. m. - Eliminado de la noche Suena el gong y entra Búfalo para anunciar que la doble de Becky G es la eliminada de la noche, quedándose por fuera de los 15 finalistas.

09:22 p. m. - 'Yo Me Llamo Becky G' llega con un show muy sensual La imitadora se lleva halagos de parte de Amparo Grisales porque su show fue "bonito"; sin embargo, Elder Dayán considera que perdió el color de la voz.

09:11 p. m. - César Escola llora y se desahoga gracias al show de 'Yo Me Llamo Isabel Pantoja' El Maestro Escola no puede contener el llanto por la interpretación de la imitadora y comenta que le gustaría que lo despidan con esa canción y hace una reflexión de lo que ha sido su vida.

09:05 p. m. - 'Yo Me Llamo Darío Gómez' canta 'La pena es honda' César Escola le dice al doble que es "hijo del rigor" y también se lleva aplausos y halagos de parte de Amparo Grisales y Elder Dayán.



08:52 p. m. - 'Yo Me Llamo Mon Laferte' rompe en llanto y le dedica su presentación a su padre La concursante se quiebra al finalizar su show, pujes siente que hizo catársis con un tema tan emotivo. Los jurados la felicitan por su interpretación y por abrir su corazón en el Templo de la Imitación.

08:43 p. m. - 'Yo Me Llamo Selena' llega con un look igual al de la original La doble de la fallecida cantante mexicana logra que Amparo Grisales se erice y además, Elder Dayán la felicita y le da unas palabras de motivación para que no se rinda en su tarea de imitar a Selena Quintanilla.



08:28 p. m. - Elder Dayán llora con la presentación de 'Yo Me Llamo Julio Jaramillo' La emotiva canción escogida por 'Yo Me Llamo Julio Jaramillo' logra tocar las fibras más sensibles de los jurados y Elder Dayán le envía un saludo a su mamá.

08:24 p. m. - 'Yo Me Llamo Lady Gaga' vuelve a mostrar su faceta sensual La concursante desata la locura en el escenario al llegar con una canción muy exigente y los tres jurados coinciden en que su esfuerzo y compromiso con el personaje es evidente. De esta forma, no recibe ninguna crítica.

08:14 p. m. - 'Yo Me Llamo Laura Pausini' divide opiniones entre dos jurados 'Yo Me Llamo Laura Pausini' llega con una tema icónico de la cantante italiana; sin embargo, Amparo Grisales cuestiona a Elder Dayán por su devolución al hablar sobre el exceso de confianza y la humildad de los artistas.